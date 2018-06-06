На Золочівщині за ухиляння від служби судитимуть призовника

Працівники Золочівського відділу поліції встановили, що 23-річний місцевий мешканець, будучи придатним за станом здоров’я для проходження строкової військової служби у Збройних силах України та не маючи підстав для відстрочки чи звільнення від призову, у визначений термін не з’явився до районного військкомату.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, досудове розслідування за цим фактом завершено. Зловмиснику оголошено про підозру за ст.335 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Обвинувальний акт скерований на судовий розгляд.