На Жовківщині голову сільради спіймали на хабарі 2 500 доларів США (фото)

Службовець вимагав хабар за документацію на землю для учасника АТО

Військова прокуратура Львівського гарнізону спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області й оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції в Львівській області задокументували факт вимагання й одержання неправомірної вигоди головою однієї з сільських рад Жовківського району Львівської області.

Зокрема хабар у розмірі 2 500 доларів США ця службова особа вимагала та отримала за надання погодження учаснику АТО на розроблення технічної документації щодо відведення у приватну власність земельної ділянки площею 0,12 га.

Як інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України, кошти виявили й вилучили в повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Наразі посадовця затримано. Вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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