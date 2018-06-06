На Сихові 17-річного львів’янина вдарило електрострумом

У Сихівський відділ поліції 5 червня об 11.33 надійшла інформація з одного з травмпунктів. Бригада швидкої медичної допомоги доставила до них 17-річного місцевого мешканця з опіками майже половини поверхні тіла.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що тілесні ушкодження юнак отримав, виконуючи земляні роботи на вулиці Зеленій. Під час копання траншеї він пошкодив електрокабель, унаслідок чого потерпілого вразило струмом. Неповнолітнього госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до двох років.

Наразі встановлюють обставини події.