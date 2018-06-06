На Львівщині викрили голову сільради, що займалася земельними аферами

Працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно з слідчими Старосамбірського відділення поліції та за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури викрили голову однієї з сільрад Львівщини на земельній афері, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області

Посадовець підробила рішення сесії місцевої ради та внесла у документ недостовірні дані про передачу у власність місцевому мешканцю земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. На підставі підробленого рішення сесії мешканець виготовив технічну документацію та одержав державний акт на право власності земельної ділянки загальною площею 0,7 га на території сільської ради. У результаті афери, інтересам територіальної громади було завдано шкоди на загальну суму у 420 тисяч гривень.

Голові сільради повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією. На незаконно надану земельну ділянку накладено арешт.