На Львівщині розширили територію національного парку «Бойківщина»

Депутати Львівської облради депутати проголосували за розширення національного природного парку «Бойківщина» на території Турківського району Львівської області. Проектована площа становитиме 12240 гектарів.

«Після неодноразових робочих зустрічей із науковцями та лісівниками ми отримали погодження про створення парку з вилученням у постійного лісокористувача. Це дасть можливість збільшити площу парку ще на 200 гектарів», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник.

Територія характеризується високим рівнем біорізноманіття, зокрема на території росте понад 750 видів судинних рослин, з яких майже 50 рідкісні й підлягають охороні. У віддалених місцях Карпат трапляються бурий ведмідь, вовк, рись, дикий кіт. Наявність пам’яток історії та культури додає території перспективності для розвитку рекреації та туризму, що має важливе значення для покращення соціально-економічної ситуації в регіоні, в тому числі через залучення грантових коштів міжнародних фондів на реалізацію екологічних проектів.