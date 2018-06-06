Львів знову зустрічатиме Свято морозива від компанії «Рудь»

Щорічний захід уже 13-й рік поспіль зустрічає своїх гостей по всій Україні. Організатори зазначають, що цього року формат проекту дещо змінено: всім присутнім буде запропоновано ще більше розваг на будь-який смак. Початок свята – о 13:00 у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького.

Купуючи морозиво на заході, гості свята отримають квитки-перепустки на атракціони та майстер-класи заходу.

1 будь-яке морозиво «Рудь» = 1 квиток на атракціон

Окрім цього, працюватимуть вільні від квитків локації. Тут відбуватимуться конкурси, естафети, показові виступи, розіграші дарунків.

Свято буде умовно розподілено на дві великі локації – розваги та майстер-класи. Їхній «арсенал» суттєво розширено: кожен зможе знайти щось цікаве для себе.

Організатори зазначають, що, крім веселощів досхочу, під час свята можна буде виграти дуже круті призи!

– «Свято морозива» — проект для дітей і заради дітей. Починаючи з 2005 року, захід проводять щорічно, жодного разу його не було призупинено. Цього року Свято морозива завітає більш ніж до 15 міст України. Графік свят – на сайті svyato.rud.ua. Головна мета цьогорічного заходу — 100 відсотків позитивних вражень. Чим зумовлено зміни формату? Ми доклали всіх зусиль, щоб наші гості почували себе на Святі максимально комфортно. Найважливіше – це родинне спілкування. Ми дуже хочемо, щоб батьки проводили більше часу зі своїми дітьми, адже сім’я — це єдине ціле. Тому на святі цього року багато саме родинних локацій, конкурсів і розваг. Спрощено механіку обміну та розширено соціальну складову проекту. Навіть якщо ти випадково потрапив на захід і хочеш взяти участь в атракціоні – достатньо покуштувати лише одне морозиво! Не хочеш морозива? Гайда на розважальні локації! Бери участь у конкурсах — гарантовано отримуй призи! До зустрічі на Святі!», – зазначила керівник проекту «Свято морозива» Тетяна Хомяк.