Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Данилюка

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це він повідомив у Facebook.



«Після спровокованого ним конфлікту на засіданні Уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів. Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати», – пояснив голова Уряду причини звільнення міністра.

За його словами, «Олександр Данилюк не вніс коректив у вибрану ним лінію поведінки і після обговорення цієї ситуації з членами урядової команди.

«Тому я не бачу можливості для нього і далі залишатись в складі Уряду і прошу народних депутатів підтримати моє подання», – написав Гройсман.

Як повідомлялося, 23 травня Данилюк на засіданні уряду намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра, – пише «Українська правда».

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.

Пізніше Данилюк написав листа до G7 з наміром «уникнути двозначності та маніпуляцій» у його конфлікті з прем’єром.