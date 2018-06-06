Діти на велосипеді: основні правила безпеки

Разом з літніми канікулами автоматично стартував і сезон підвищеного дитячого травматизму. Часто причиною дитячих травм стає звичайний велосипед. Діти виїжджають на проїжджу частину, порушують правила дорожнього руху, грішать і водії автівок. Що треба знати, перш ніж відпускати дитину кататися на велосипеді – дізнавалася кореспондентка «Львівської газети».

На Волині 6-річний хлопчик виїжджав з подвір’я на велосипеді і зіткнувся з причепом автомобіля «МАЗ». На вулиці Любінській у Львові водій Citroën скоїв наїзд на 13-річного велосипедиста. У селі Боратин поблизу Луцька під колеса легковика потрапила 9-річна дитина, яка виїхала на зустрічну смугу. Це звід новин лише за останні десять днів. Найчастіше юні велосипедисти травмуються через банальне незнання правил дорожнього руху, – пояснює львівська патрульна Віра Проців, і радить проводити дітям тест на готовність кататися на велосипеді:

«Перш ніж випускати дитину їздити на велосипеді, слід переконатися, що вона знає правила дорожнього руху, що вона вміє правильно показувати повороти. Це дуже важливо – щоб водії могли зорієнтуватися на цього велосипедиста. Дитина має знати, що потрібно їхати скраю проїжджої частини, що на пішохідних переходах велосипедист має йти з велосипедом, а не їхати на ньому».

Найчастіше, за спостереженнями патрульної, ДТП за участю велосипедистів стаються через те, що велосипедисти не дотримуються дистанції та не вміють показувати водіям, куди вони повертають.

У велокатанні значення має і вік. Адже від нього напряму залежить те, де може дитина їздити, – нагадує Орест Олеськів із Львівської асоціації велосипедистів.

«До семи років діти мають їздити лише тротуарами, велодоріжками, на прибудинковій території, у подвір’ях і під наглядом дорослих. І тільки з 14 років, з дозволу дорослих, вони можуть їздити проїжджою частиною».

На запитання «Львівської газети», де ж можна їздити тим, кому від 7 до 14 років, Орест відповідає: «У правилах дорожнього руху є така правова колізія, що ці діти мають їхати лише обладнаною велоструктурою, або внутрішніми дворами і парками. Проте негласно діти цієї вікової категорії їздять тротуарами. На жваву автомобільну дорогу до 14 років виїжджати не можна, патрульні за цим слідкують».

Навчитися крутити педалі – це на все життя. Однак правила повторити не завадить. А ще, кажуть бувалі велосипедисти, не варто забувати про шолом, налокітники і світловідбивачі.

Додамо, що аварії за участю велосипедистів нерідко трапляються і через нерозвинену транспортну інфраструктуру. На разі у Львові є лише 100 кілометрів велодоріжок. Щоб забезпечити безпечний проїзд для велосипедистів усім містом, потрібно ще майже 170 кілометрів таких доріжок. Влада міста вже пообіцяла, що збудує їх до 2020 року.