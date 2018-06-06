Близько тисячі дітей візьмуть участь у пластових таборах на Львівщині

Осередок Пласту у Львові цього літа організовує 36 таборів для дітей віком від двох до 18 років

Загалом близько 1000 пластунів у червні розпочинають таборове літо.

Про це розповіла керівник відділу фінансів осередку Пласту у Львові Іванка Герус в ефірі UA:Львів під час телемосту з Львів-Ужгород.

«Перші табори розпочинаються 8 червня і триватимуть до середини липня. Це будуть суто львівські табори для львівських пластунів (курінні табори, – ред.). Потім, з кінця липня, будуть, так звані, крайові табори, де з’їжджаються пластуни з усієї України. Вони вже більш спеціалізовані в одній тематиці, наприклад, морський табір – це сплав по річці, летунський, де вчаться літати паропланами, виключно мандрівний табір – «Говерля», – розповіла Іванка Герус.

За словами заступника голови осередку Пласту у Львові Ростислава Вербовецького, табори також поділені за віковою категорією: цього року проводитимуть три табори для найменших пластунів віком 2-6 років, три – для пластунів віком 6-11 років, та 30 таборів – для дітей 11-18 років.

«Найменші проводять табори разом з батьками. Вже від 6 років батьки віддають дітей виховникам. Від 11-18 – це вже життя в наметі на природі», – розповів він.

«Виховники займаються з дітьми з вересня-жовтня і діти повинні пройти всю програму за цей час. А закінчується вона практикою на таборі. Це обов’язкова умова, щоб дитина займалася в Пласті впродовж року», – додав Ростислав Вербовецький.

Пластові виховники є вагомою ланкою організації, оскільки самостійно готують та організовують табори для дітей, зауважує Іванка Герус.

«Виховники знають, яких знань бракує підопічним і роблять на цьому акцент, чи то куховарення, чи в’язання вузлів. Якщо йдеться про табори від 6 до 11 років, то вся програма табору лежить повністю на виховнику. На таборах для пластунів віком 11-18 років вони мають змогу проявити більше свої менеджерські здібності. Завдання виховника придумати, скажімо, каркас програми табору, а дітей він вже залучає до допомоги. Діти тоді не просто приїжджають, щоб побути на таборі, вони цей табір творять спільно», – пояснила Іванка Герус.