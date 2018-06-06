Біля Задорожного зупинятиметься більше електричок

Для покращення обслуговування пасажирів, із 6 червня 2018 року Львівська залізниця запровадила зупинку приміських поїздів №№6009, 6010, 6011, що курсують у сполученні «Львів – Трускавець – Львів», на зупиночному пункті Задорожне.

Поїзд №6009 Львів – Трускавець прямує до ст. Щирець-2 за чинним розкладом, Щирець-ІІ 07:25-07:26, Задорожне 07:40-07:41, Миколаїв-Дністр. 07:45-07:47, Пісочна 07:53-07:54, Стрий 08:12-08:22, далі – за чинним розкладом;

№6011 Львів – Трускавець: відправлення зі Львова о 13:30, Пустомити 13:51-13:52, Щирець-ІІ 13:58-13:59, Задорожне 14:12-14:13, Миколаїв-Дністр. 14:18-14:20, Пісочна 14:27-14:28, Стрий 14:49-14:59, Верхні Гаї 15:16-15:17, Дрогобич 15:29-15:39, Стебник 15:50-15:51, прибуття в Трускавець о 15:58;

№6010 Трускавець – Львів: до Стрия – за чинним розкладом, Стрий 11:16-11:26, Миколаїв-Дністр. 11:48-11:50, Задорожне 11:55-11:56, Щирець-ІІ 12:09-12:10, Пустомити 12:16-12:18, прибуття у Львів о 12:40.