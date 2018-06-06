«Бадер» відкриє на Львівщині новий цех

Основний вид діяльності підприємства – виробництво шкіри та шкіряних виробів, їх переробка, виробництво шкіряних елементів та пошиття шкіряних сидінь для автомобілів «Ауді» та «БМВ». Відтак з метою розширення фабрики відкриють новий цех із пошиття чохлів.

Сума залучених коштів у новозбудований цех – 132 млн гривень. У цеху працюють 660 робітників і відкрили понад 500 вакансій.

Також нещодавно компанія підписала контракт із Mercedes. Відтак, підприємство невдовзі шитиме автомобільні чохли для автомобілів Mercedes-Benz S-класу та Maybach. Вже у 2019 році працівники компанії «Бадер Україна» щоденно шитимуть 200 комплектів салонів до цих автомобілів.

Участь у відкритті візьмуть виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко.

Нагадаємо, ТзОВ «Бадер Україна» є українською філією німецької компанії БАДЕР Гмбх” – одного з провідних світових виробників автомобільної шкіри преміум-сегменту.

ТзОВ «Бадер Україна» заснували 2006 р. у м. Городок Львівської області. Підприємство володіє виробничими підрозділами у м. Городок і в с. Кожичі Яворівського району Львівської області

Завод у Городку забезпечує роботою 1900 працівників, а фабрики Кожичі 1 та Кожичі 2 – 1760 працівників.