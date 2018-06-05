Юнак, що загинув сьогодні у Львові, працював вантажником

Нагадаємо, сьогодні вдень унаслідок падіння вантажу на поліграфічному виробництві «Дизарт» (вул. Промислова, 27) загинув чоловік віком 20 років.

Як розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, надзвичайна ситуація сталася сьогодні о 15.45. Загиблий – вантажник 1998 року народження, мешканець села Ременів Пустомитівського району Львівської області.

За попередньою інформацією, юнака притиснуло вантажем під час його перевезення. Смерть настала ще до приїзду швидкої допомоги.

Обставини події встановлюють.