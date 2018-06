Вирок Сущенку: реакція України та світу

Винесення вироку журналістові за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві спричинило бурхливу реакцію в Україні й у світі. Зокрема, на вирок Московського суду відразу ж відреагували в українському Міністерстві закордонних справ.

У МЗС висловили рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Московського міського суду, і додали, що «цинічне нехтування Росією основоположними правами людини свідчить про необхідність посилення міжнародного тиску на Москву з метою припинення агресії, репресій та утисків українських громадян».

«Ігнорування судом доведених стороною захисту фактів вчиненої проти Романа Сущенка провокації та грубої фальсифікації справи є черговим свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації», – зазначено в коментарі МЗС.

МЗС України вимагає негайно скасувати незаконне рішення у справі Романа Сущенка, звільнити його з-під варти та забезпечити безперешкодне повернення в Україну. А також закликало світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити «всіх можливих правових і політичних заходів з метою звільнення та повернення в Україну Романа Сущенка й інших громадян України, які стали заручниками кремлівського режиму в умовах триваючої агресії проти нашої держави».

Президент України Петро Порошенко назвав вирок журналістові «безпрецедентним цинізмом» , який доводить, що «кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців».

«Однак, я впевнений, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки. Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі», – додав Порошенко.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй facebook-сторінці зазначив, що йому «важко підібрати слова і прокоментувати цей черговий доказ люті і ненависті російської владної машини, яка, по суті, без суду і слідства трощить людські життя».

«Будемо робити все можливе в існуючих умовах, аби визволити Романа і встановити справедливість», – додав Гройсман.

«Ми не визнаємо псевдовироки судилищ над українцями. За ці вироки має бути соромно, в тому числі тим, хто називає себе російськими журналістами. Ваша країна вбиває українців, і нам немає про що говорити, окрім звільнення Криму і Донбасу. Принагідно: потурбуйтеся про 23 росіян, яких вже 2 місяці ми готові передати РФ, аби звільнити наших. Але ж відповіді від РФ немає. Ми вимагаємо негайного звільнення Сущенка, Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Виговського, інших, хлопців з окупованих територій – Глондаря, Пантюшенка, Корінькова, Орищука, Іваничука, Дєєва, Асєєва, інших. І чекаємо від РФ відповіді на нашу пропозицію», – так прокоментувала вирок і намагання російських журналістів поспілкуватися на цю тему заступниця голови Верховної Ради України Iрина Геращенко.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав судовий процес над Романом Сущенком судилищем і додав, що НСЖУ обурена розправою над колегою.

«Позиція наших міжнародних партнерів однозначна – Роман є професійним журналістом, його ув’язнення є неприйнятним! Чи зважає Кремль на обурення в Україні та світі переслідуваннями українців? Очевидно, що ні. Але це не привід нам миритися. І далі борімося за Романа, підтримуймо його родину та рідний колектив – Укрінформ! Ми віримо, що зло відступить. Роман буде на волі!», – додав він.

Звільнити Романа Сущенка закликав також представник ОБСЄ із свободи ЗМІ Арлем Дезір. Про це йдеться в заяві організації, яку цитує «Укрінформ».

«Журналістика – це не злочин, а медіапрацівники повинні виконувати свою роботу в безпечних умовах, не боячись бути переслідуваними, атакованими або ув’язненими», – сказав Дезір.

I deplore the conviction of #RomanSushchenko & call on #Russia to release the journalist. Journalism is not a crime, media workers should carry out their work under safe conditions, without fear of being harassed, attacked or imprisoned. My full statement: https://t.co/OODYGqOfhd pic.twitter.com/fj4dJgUtkU

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 4, 2018