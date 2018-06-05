Вирок Сущенку: реакція України та світу

Винесення вироку журналістові за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві спричинило бурхливу реакцію в Україні й у світі. Зокрема, на вирок Московського суду відразу ж відреагували в українському Міністерстві закордонних справ.

У МЗС висловили рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Московського міського суду, і додали, що «цинічне нехтування Росією основоположними правами людини свідчить про необхідність посилення міжнародного тиску на Москву з метою припинення агресії, репресій та утисків українських громадян».

«Ігнорування судом доведених стороною захисту фактів вчиненої проти Романа Сущенка провокації та грубої фальсифікації справи є черговим свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації», – зазначено в коментарі МЗС.

МЗС України вимагає негайно скасувати незаконне рішення у справі Романа Сущенка, звільнити його з-під варти та забезпечити безперешкодне повернення в Україну. А також закликало світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити «всіх можливих правових і політичних заходів з метою звільнення та повернення в Україну Романа Сущенка й інших громадян України, які стали заручниками кремлівського режиму в умовах триваючої агресії проти нашої держави».

Президент України Петро Порошенко назвав вирок журналістові «безпрецедентним цинізмом» , який доводить, що «кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців».

«Однак, я впевнений, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки. Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі», – додав Порошенко.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй facebook-сторінці зазначив, що йому «важко підібрати слова і прокоментувати цей черговий доказ люті і ненависті російської владної машини, яка, по суті, без суду і слідства трощить людські життя».

«Будемо робити все можливе в існуючих умовах, аби визволити Романа і встановити справедливість», – додав Гройсман.

«Ми не визнаємо псевдовироки судилищ над українцями. За ці вироки має бути соромно, в тому числі тим, хто називає себе російськими журналістами. Ваша країна вбиває українців, і нам немає про що говорити, окрім звільнення Криму і Донбасу. Принагідно: потурбуйтеся про 23 росіян, яких вже 2 місяці ми готові передати РФ, аби звільнити наших. Але ж відповіді від РФ немає. Ми вимагаємо негайного звільнення Сущенка, Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Виговського, інших, хлопців з окупованих територій – Глондаря, Пантюшенка, Корінькова, Орищука, Іваничука, Дєєва, Асєєва, інших. І чекаємо від РФ відповіді на нашу пропозицію», – так прокоментувала вирок і намагання російських журналістів поспілкуватися на цю тему заступниця голови Верховної Ради України Iрина Геращенко.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав судовий процес над Романом Сущенком судилищем і додав, що НСЖУ обурена розправою над колегою.

«Позиція наших міжнародних партнерів однозначна – Роман є професійним журналістом, його ув’язнення є неприйнятним! Чи зважає Кремль на обурення в Україні та світі переслідуваннями українців? Очевидно, що ні. Але це не привід нам миритися. І далі борімося за Романа, підтримуймо його родину та рідний колектив – Укрінформ! Ми віримо, що зло відступить. Роман буде на волі!», – додав він.

Звільнити Романа Сущенка закликав також представник ОБСЄ із свободи ЗМІ Арлем Дезір. Про це йдеться в заяві організації, яку цитує «Укрінформ».

«Журналістика – це не злочин, а медіапрацівники повинні виконувати свою роботу в безпечних умовах, не боячись бути переслідуваними, атакованими або ув’язненими», – сказав Дезір.

I deplore the conviction of #RomanSushchenko & call on #Russia to release the journalist. Journalism is not a crime, media workers should carry out their work under safe conditions, without fear of being harassed, attacked or imprisoned. My full statement: https://t.co/OODYGqOfhd pic.twitter.com/fj4dJgUtkU — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 4, 2018

«Я сподіваюся, що рішення про засудження Сущенко буде скасовано в апеляційному порядку, і я знову закликаю російську владу звільнити журналіста з в’язниці», – додав він.

Про те, що Росія не змогла надати достатніх доказів вини Романа Сущенка і повинна негайно звільнити його з-під варти, йдеться й у повідомленні на офіційний твіттер-сторінці міжнародної неурядової оргназації «Комітет із захисту журналістів».

«Російська влада винесла суворий вирок українському журналістові Роману Сущенку після швидкого судового процесу, не надавши достатніх доказів. Ми закликаємо Росію негайно звільнити Сущенка та зняти із нього усі обвинувачення», – заявили в Комітеті.

Ув’язнення Романа Сущенка засудила також офіційна Оттава, назвавши вирок спробою утиску журналістів. Про те на своїй сторінці у Твіттері написала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Як колишній журналіст, я обурена арештом та засудженням українського журналіста до 12 років позбавлення волі у Росії. Канада засуджує цю спробу репресувати тих, хто працює на захист правди», – йдеться у повідомленні.

As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth. — Chrystia Freeland (@cafreeland) June 4, 2018

Нагадаємо, власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому пред’явили звинувачення у «шпигунстві».

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Учора, 4 червня, у Московському міському суді оголосили вирок. Журналіста визнали винним і присудили йому 12 років колонії суворого режиму.