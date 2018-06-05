В урочищі на Дрогобиччині незаконно зрізали 115 дерев

Під час проведення перевірки у відповідь на звернення громадянина Фарими С.С. держінспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили незаконну зрізку 115 дерев різних порід на території Доброгостівської сільської ради. Дерева зрізали за межами населеного пункту, в урочищі «Ясиновець» (на землях запасу сільської ради). Сума збитків, заподіяних державі, становить 113 353,94 грн. Про це інформує сайт Держекоінспекції у Львівській області.

Матеріали перевірки скерували у Дрогобицький відділ поліції ГУ НП у Львівській області для встановлення осіб, винуватих у скоєному.