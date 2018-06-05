Учні професійних навчальних закладів ПТО України відвідали підприємство «Снєжка-Україна»

Для кращих учнів училищ професійної освіти, які оволоділи фаховою майстерністю з професії «Маляр», «Снєжка-Україна» організувала екскурсію на завод лакофарбових матеріалів, що у м. Яворів Львівської області

Захід відбувся у межах державно-приватного партнерства відомого виробника із закладами професійної освіти України.

Під час навчального процесу в училищі учні не лише мали змогу вивчати теоретичні аспекти професії, але також чимало часу приділяли практичним відпрацюванням. Адже професійні навики діти здобувають у виробничих майстернях та під час виконання різних практичних завдань на виробничих об’єктах.

У час, коли робітничі професії, зокрема у будівельній галузі, є вкрай затребуваними на виробництві, дуже важливо готувати якісні кадри. Тож сьогодні, аби підвищити престижність навчальних закладів професійної освіти серед молоді, освітні установи розширюють можливості модернізації навчального процесу, залучаючи до партнерства відомих виробників, а також роботодавців. Таким чином, освітній процес у навчальному закладі набуває більше інтерактивного формату. Скажімо, компанія «Снєжка-Україна» спільно із професійними училищами створює навчально-практичні центри Групи компаній «Śnieżka», в яких учні під час навчального процесу опановують теоретичні знання та практичні уміння роботи із сучасними інноваційними лакофарбовими матеріалами. Відповідно до запланованої стратегії розвитку чинних навчально-практичних центрів Групи компаній «ŚNIEŻKA» на 2017-2018 рр. у навчальних закладах, в яких функціонують такі центри, спеціалісти компанії «Снєжка-Україна» проводять семінари для викладачів і майстрів виробничого навчання. Водночас для учнів училищ виробник організував конкурс професійної майстерності «Креативний інтер’єр, створений за допомогою виробів компанії «Cнєжка-Україна», під час якого майбутні малярі показували свої творчі й технологічні уміння у ремонтно-оздоблювальних роботах. Тож за підсумками 2017-2018 року навчального року, викладачі теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання визначили найуспішніших, найактивніших учнів, які взяли участь в екскурсійній програмі на підприємство «Снєжка-Україна». Варто додати, що усі учні, які здобували знання у навчально-практичних центрах Групи компаній «Śnieżka» наприкінці навчального року отримають сертифікати від виробника.

На підприємство завітали учні та викладачі із Ставропігійського вищого професійного училища м. Львова, Луцького ВПУ будівництва та архітектури, Ужгородського центру професійно-технічної освіти, Вищого професійного училища № 7 м. Калуша та Вищого професійного училища ім. М. Паращука м. Тернополя.

У ході зустрічі учнівська молодь мала змогу дізнатися про особливості інноваційних технологій у виробах Групи компаній «Śnieżka» під час інтерактивної презентації, яку провів начальник відділу професійних навчань та технічних консультацій Орест Жураківський. Також гості побували у цехах, де мали нагоду наочно побачити, як виготовляють водоемульсійні фарби і шпаклівки. На складському комплексі готової продукції ознайомилися з логістичними етапами. Побували майбутні маляри і у лабораторії з контролю виробництва. Начальник лабораторії Любов Пиж продемонструвала учням та викладачам, як відбувається контроль за основними параметрами і характеристиками фарб та шпаклювальних сумішей. Приємні враження в учнів склалися і після відвідування фірмового салону «Śnieżka», що функціонує на території підприємства.

Тож екскурсія для майбутніх фахівців з малярства була інформативною і пізнавальною та залишила силу-силенну емоцій, позитивних вражень. Гості побачили увесь виробничий процес сучасних лакофарбових матеріалів, за допомогою яких виконують ремонтно-оздоблювальні роботи.