У Львові презентують книгу про Любомира Гузара

Після презентації у Києві, у четвер, 7 червня, о 16:00 представлення книги «Найдорожча матуся» про листування Блаженнішого Любомира Гузара із матір’ю відбудеться і у Львові.

Місце проведення – Центр Митрополита Андрея Шептицького, конференц-зал.

Листування Любомира Гузара з його матір’ю Ростиславою охоплює (з перервами) період з 1975 до 1992 року. Усі ці роки (та й, мабуть, задовго до того, хоча листів за раніший період не віднайдено) о. Любомир Гузар щомісяця, а то й щотижня, якщо цьому не перешкоджали справи та роз’їзди, сідав писати листа, що починався тими самими словами: «Найдорожча мамусю!».

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Копії цих листів він зберігав у своєму особистому архіві, де вони заповнили кілька грубих папок. Це листування охоплює, серед іншого, період, коли відбувалися доленосні для України та Греко-Католицької Церкви події: вихід Церкви з підпілля, проголошення незалежності України, повернення Патріарха Мирослава-Івана Любачівського до Львова й розбудова церковних структур у рідному краї. Про всі ці події, як і про багатьох осіб, у них задіяних, у листуванні можна знайти цікаві й досить відверті коментарі.