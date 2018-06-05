У Львові покажуть відреставровану ікону ХVII cтоліття

«Богородицю з дитям» презентуватимуть у Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького

7 червня о 15:00 год у залах НМЛ ім. А. Шептицького відбудеться презентація відреставрованої ікони «Богородиця з дитям» (1635 р.) авторства Миколи Петрахновича-Мороховського, присвячена пам’яті відомого українського реставратора, педагога, художника–Володимира Мокрія (1947–2018).

Ікона «Богородиця з дитям» була створена на замовлення Львівського Ставропігійського братства для Успенської церкви. У наслідок пошкоджень, які виникли через атмосферні впливи, у другій половині ХХ ст. твір перемалювали в олійній техніці.

У 1920-х рр. задля кращого збереження твору виготовили скляний кіот. У вересні 1965 році для проведення реставрації церковна громада передала ікону, у заміну на її копію, до Львівського музею українського мистецтва (тодішня назва Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького).

Реставрація ікони «Богородиця з дитям» стала останньою у творчому та науковому доробку Володимира Мокрія.