У Львові малюватимуть ангелів, аби зібрати гроші за тепловізор для військових

У Львові малюватимуть ангелів, щоб допомогти українським військовим. Цього разу до благодійного проекту «Ангели надії» долучаться рятувальники та журналісти. Картини малюватимуть на гонтах, каже керівник художнього майстер-класу Левко Скоп

Усіх намальованих ангелів виставлять на тихий аукціон у львівській Ратуші. Стартова ціна кожної картини триста гривень. Всі кошти вилучені з продажу витратять на тепловізор для морських піхотинців.

«Ми вже закупили цю оптику і вона вже працює на сході. Ми взяли тепловізор у кредит і тепер маємо повернути гроші». Цей аукціон нам дуже допоможе, – розповіло координаторка проекту Марія Петришин.