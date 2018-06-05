У цеху ТзОВ «Радехівський цукор» знайшли боєприпаси часів Другої світової

Як інформує Головне управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій у Львівській області, 4 червня об 11.07 надійшло повідомлення про небезпечну знахідку в cелі Павлів Радехівського району. Під час чистки лотків у мийному відділенні бурякопереробного цеху на території ТзОВ «Радехівський цукор» виявили 5 предметів, зовні схожих на артилерійські снаряди та на ручну гранату часів ІІ Світової війни.

Про факт виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи. Подано термінову заявку начальнику 2-го СЦШР ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасів.

Загалом, за інформацією рятувальників, від початку року на території області виявлено 341 вибухонебезпечний предмет у 88 місцях (знищено 336 боєприпасів).