Синоптики обіцяють завтра погоду без опадів
Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що 6 червня у Львові буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів
Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 11 — 13° тепла, вдень 19 — 21° тепла.
7 червня очікують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 3 — 8º тепла, вдень 21 — 26º тепла.
8 червня – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 9 — 14º тепла, вдень 23 — 28º тепла.