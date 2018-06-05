Сім’ям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі виплатять допомогу

Депутати облради сьогодні, 5 червня, своїм рішенням передбачили для виплати допомоги в розмірі 25 тис грн чотирьом сім’ям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі в рамках Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області. Про це інформує прес-служба Львівської облради.

Окрім того, обласні депутати виділили 320 тис. грн для забезпечення виплати грошової допомоги 40 внутрішньо переміщеним особам – учасникам АТО (операції Об’єднаних сил) на вирішення матеріально-побутових проблем у рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО та родин Героїв Небесної Сотні.

Також на сьогоднішній сесії депутати Львівської обласної ради внесли зміни до рішення «Про визнання бійців-добровольців АТО, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України», доповнивши його поняттям «член сім’ї загиблого бійця-добровольця АТО».

Відтак у разі загибелі або в разі зникнення безвісти воїна-добровольця відповідний заслужений статус надаватимуть їхнім родинам – батькам, комусь із подружжя чи дітям.