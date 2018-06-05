На вул. Коперника розпочали ремонт фонтану «Водолій»

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, минулого тижня розпочали підготовку для проведення капітального ремонту фонтану «Водолій», що на вул. Коперника. Вартість робіт ­– 458 тис. грн. Підрядник – ТзОВ «Арка-Пік».

«Ми кілька разів проводили тендер на визначення виконавця робіт з капітального ремонту фонтану «Водолій», оскільки ніхто не зголошувався брати участь. Зараз маємо визначеного підрядника, ним стало ТзОВ «Арка-Пік». Минулої середи підрядник розпочав підготовчі роботи.

Відповідно до проекту, тут буде проведено демонтаж і заміну існуючої цегляної кладки, замінено гідроізоляцію, замінено плитку, відремонтовано чашу фонтану, зроблено каналізування для фонтану, освітлення. Роботи планують завершити до 1 вересня. Вартість робіт 458 тис. грн”, — розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації.

Нагадаємо, фонтан «Водолій», що розташований навпроти пам’ятника Маркіянові Шашкевичу, датують 1970-ми роками. Його авторкою є покійна відома львівська художниця Теодозія Бриж. Він виконаний у формі струмочка, що витікає з глечика, який тримає в руках міфічний Водолій.

Також на вул. Коперника на завершенні капітальний ремонт фонтану «Криниця з левами». Роботи проводять на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР.