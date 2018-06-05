На Нову українську школу Львівщині виділили майже 100 мільйонів гривень

З них понад 70 млн грн – на закупівлю матеріалів та обладнання

Як повідомила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, у межах реалізації Нової української школи з державного бюджету Львівській області виділили кошти в сумі суму 99,4 млн гривень. Зокрема, для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для початкових класів – 71 млн гривень. Для підготовки тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів – 28,5 млн гривень.

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Також, за словами Любомири Мандзій, відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА передбачили розподіл коштів субвенції місцевим бюджетам області для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, видатків на відрядження вчителів, асистентів учителів, заступників директорів закладів загальної середньої освіти для проходження підвищення кваліфікації з метою впровадження Державного стандарту початкової освіти та нових методик.

Органи місцевої влади ухвалюють рішення місцевих рад щодо виділення коштів місцевих бюджетів на матеріали та обладнання на умовах співфінансування.

Нагадаємо, уряд виділив 998,7 млн грн на створення 8 навчальних осередків у початковій школі. Відповідною постановою передбачено, що 40% цієї суми піде на закупівлю дидактичних матеріалів для 1-го класу. Ще 40% коштів буде спрямовано на закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ. 20% субвенції має бути використано на закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів НУШ.

Традиційно державне фінансування надаватимуть місцевим органам самоврядування на засадах співфінансування:

70/30 – для шкіл в містах обласного значення. Тобто відповідні місцеві органи влади мають дофінансувати бодай 30% вартості обладнання.

90/10 – для шкіл в районах та ОТГ. Тобто відповідні місцеві органи влади мають дофінансувати бодай 10% вартості обладнання.

95/5 – для шкіл в гірській місцевості та на лінії зіткнення. Тобто відповідні місцеві органи влади мають дофінансувати бодай символічні 5% вартості обладнання.