На «Львівській залізниці» – новий керівник

Сьогодні, 5 червня, в управлінні регіональної філії «Львівська залізниця» відбулася зустріч в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» з трудовим колективом Львівської магістралі, під час якої Євген Кравцов представив залізничникам Володимира Крота як директора виконавчого регіональної філії. Про це інформує Львівська Залізниця.

«Значення стабільної роботи Львівської залізниці в структурі ПАТ «Укрзалізниця» важко переоцінити, – зазначив Євген Кравцов. – За кілька попередніх років суттєво зросли і продовжують збільшуватися обсяги вантажних потоків, що прямують на експорт через прикордонні переходи в європейські країни, очевидною є висока залежність економіки від того, наскільки якісно працює залізниця. Якщо колись у нас виникали проблеми з ритмічним пропуском поїздів у напрямку портів, то нині така проблема, власне, на Львівській залізниці. До її розв’язання була прикута увага правління та всього центрального апарату ПАТ «Укрзалізниця». Зрозуміло, що комплекс проблем технічного, експлуатаційного характеру доповнювала і певна невизначеність у кадрових питаннях на рівні керівництва залізниці. Тож ми вирішили в такий спосіб дати конкретний посил трудовому колективу до мобілізації всіх зусиль на виконання поставлених завдань під керівництвом постійного досвідченого керівника. З цією метою я підписав наказ про призначення директором виконавчим регіональної філії «Львівська залізниця» Крота Володимира Степановича», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця».

Представляючи нового керівника Львівської залізниці, Євген Кравцов наголосив, що Володимир Крот є досвідченим спеціалістом, професіоналом, який усе своє трудове життя присвятив залізниці. І той факт, що до цього призначення він реалізовував технічну політику ПАТ «Укрзалізниця», свідчить, що оперативне та послідовне вирішення проблем, які нині заважають стабільній роботі Львівської залізниці, є сьогодні пріоритетним.

В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» також звернув увагу, що посаду директора виконавчого регіональної філії «Львівська залізниця» запроваджено як пілотний проект. Вона, серед іншого, передбачає розширення повноважень і можливість ухвалення окремих оперативних рішень на рівні залізниці без погодження із центральним апаратом. Окрім того, Євген Кравцов зазначив, що керівництво Укрзалізниці готове до конструктивного діалогу та співпраці у вирішенні будь-яких проблемних питань, тому вже за кілька тижнів в Укрзалізниці очікують пропозиції щодо додаткових заходів для налагодження стабільної роботи Львівської залізниці.

Новопризначений директор виконавчий регіональної філії «Львівська залізниця» Володимир Крот висловив упевненість у тому, що колектив магістралі спільними зусиллями здатен виконати поставлені завдання. А першочерговим серед них є стабільний пропуск вантажопотоків через територію залізниці. Володимир Крот коротко сформулював комплекс проблем, які нині назріли в господарствах Львівської залізниці, і зазначив, що впродовж наступних кількох тижнів буде сформовано чітку програму дій з їх вирішення, яку буде подано на розгляд та затвердження керівництва Укрзалізниці.

Крот Володимир Степанович закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту. Свою трудову діяльність розпочав у 1978 році на Південно-Західній залізниці. З 1996 року – на керівних посадах у головних управліннях Державної адміністрації залізничного транспорту. У 2014 році – начальник головного управління – головний ревізор з безпеки руху. З лютого 2016 року й дотепер працював на посаді директора з інженерно-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця».