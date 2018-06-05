На Львівщині виявили майже 20 тисяч осіб з артеріальною гіпертензією

Осіб зі значно підвищеним артеріальним тиском скерували на подальші обстеження

З 14 по 30 травня у Львівській області за підтримки департаменту охорони здоров’я проходила акція «Дні вимірювання артеріального тиску населення». У рамках акції виміряли артеріальний тиск у 698 744 осіб, з них працездатного віку – 480 592 особи.

Медики вперше діагностували артеріальну гіпертензію у 19 487 осіб, з них 13 517 – це особи працездатного віку. Взяли на диспансерний облік 11 707 осіб.

Осіб зі значно підвищеним артеріальним тиском скерували на обстеження в кардіоцентр, іншим рекомендували звернутися до дільничних лікарів.

Найбільше оглянули людей і вперше виявили артеріальну гіпертензію в Самбірському, Яворівському, Старосамбірському, Городоцькому районах та у Львові.