На Львівщині попереджають про сильні зливи

Литиме та гримітиме ввечері та вночі

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області сьогодні у другій половині дня очікуються сильні зливи.

Уночі 6 червня прогнозуються місцями грози.

Нагадаємо, вчора, 4 червня, Львів удень накрила потужна злива. У місті залило вулиці, забило дощоприймачі. Подекуди повалилися дерева. Зі старих будинків падали елементи фасадів.

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