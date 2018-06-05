На Львівщині поліцейська на смерть збила велосипедистку

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водійка автомобіля «Шкода Октавія», мешканка Кам’янка-Бузького району 1975 року народження, їхала автодорогою «Кудирявці – Новий Милятин» Буського району. Вона наїхала на мешканку села Кудирявці Буського району 1957 року народження, яка на велосипеді рухалася назустріч. Унаслідок ДТП потерпіла померла від отриманих травм на місці пригоди до прибуття швидкої медичної допомоги.

Як з’ясувалося, водійка є старшим сержантом поліції СРПП №3 Буського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області.

Обставини події встановлюють.