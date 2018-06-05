На Львівщині планують створити «Долину ірисів»

Ботанічний заказник планують створити на площі 18 га на вологих і заболочених луках в долині річки Дністер поблизу села Надітичі Миколаївського району Львівської області. Саме там науковці кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка виявили унікальний, найбільший із відомих в Україні, осередок півників сибірських (Iris sibirica) на території Львівської області: на цій території росте близько трьох тисяч генеративних особин виду.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації розглянув звернення проректора Романа Гладишевського та завідувачки кафедри ботаніки Лідії Тасєнкевич Львівського національного університету імені Івана Франка щодо створення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Долина ірисів».

Задля збереження рідкісного представника флори України і нашого регіону півників сибірських – виду, занесеного до Червоної книги України (2009), департамент екології та природних ресурсів ЛОДА підтримує та не заперечує щодо створення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Долина ірисів».