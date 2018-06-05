Двоє дітей-сиріт зі Львівщини отримали власне житло

Сьогодні, 5 червня, двом братам-сиротам вручили ключі від квартири, яка розташована у Жовкві. Житло придбали в межах реалізації програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Як повідомив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, квартиру купили за кошти, виділені з обласного бюджету – 314 000 грн, бюджету Жовківської районної ради – 61 000 грн, бюджету Жовківської міської ради – 200 000 грн.

Квартира містить 2 житлові кімнати, кухню, ванну кімнату, коридор. Загальна площа – 48,4 кв. м, житлова – 25,6 кв. м.