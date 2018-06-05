Депутати ЛОР додали 4,5 млн грн на спортивні майданчики

Сьогодні, 5 червня, сесія Львівської обласної ради у рамках обласної програми «Спортивний майданчик» на облаштування спортивних майданчиків зі штучним (наливним або трав’яним) покриттям додатково скерувала 1,45 тис грн зі спецфонду бюджету розвитку.

Також передбачили 3 млн грн для співфінансування будівництва спортивних майданчиків, які у 2018 році фінансуються з державного бюджету.