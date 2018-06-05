Частина львів’ян до вечора залишилася без гарячої води

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівтеплоенерго», ремонтні бригади підприємства проводять роботи з ліквідації пориву теплової мережі у Франківському районі Львова (біля Податкової). Відтак до 17.00 призупинено подачу гарячої води до будинків за такими адресами:

вул. І. Айвазовського, буд. 10, 12;

вул. С. Єфремова буд. 68, 79;

вул. Є. Лазаренка буд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 48, 48а;

вул. А. Сахарова буд. 31;

вул. Боднарська буд. 16;

вул. М. Бойчука буд. 3, 5, 8, 10;

вул. С. Боткіна буд. 73;

вул. Володимира Великого буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47, 49, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125;

вул. Я. Гашека буд. 20а, 22а;

вул. Г. Грабянки буд. 5, 7, 9, 13;

вул. Демнянська буд. 4а, 4, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24;

вул. Енергетична буд. 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24;

вул. П. Карманського буд. 6а, 6б, 19;

вул. Кастелівка буд. 2;

вул. Керамічна буд. 4, 16;

вул. Княгині Ольги буд. 5 г, 5а, 5б, 5д, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102;

вул. Л. Кобилиці буд. 19, 29а;

вул. Куликівська буд. 39а, 39 В, 39б, 57;

вул. Кульпарківська буд. 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147;

вул. Молдавська буд. 43;

вул. Моршинська буд. 11;

вул. Я. Музики буд. 34, 36;

вул. Наукова буд. 2, 4а, 4, 6, 6а, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116;

вул. Околична буд. 16, 18;

вул. Я. Яреми буд. 4, 23б;

вул. І. Пулюя буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32;

вул. І. Рубчака буд. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а;

вул. В. Симоненка буд. 1, 3, 7, 9,10, 11, 12, 13, 18, 20, 22;

вул. Ф. Скорини буд. 28, 30, 32, 36, 38, 40;

вул. Сміливих буд. 5, 28а;

вул. Стрийська буд. 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 78, 81, 85, 85б, 87б, 87 В, 87, 87а, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 106, 107;

вул. Тролейбусна буд. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14;

вул. І. Франка буд. 157б, 157а;

вул. Я. Ярославенка буд. 22, 22а.