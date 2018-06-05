10 червня у Львові буде обмежений рух автотранспорту

10 червня Львів прийматиме масштабну бігову подію – 3rd Molokiya Lviv Half Marathon. У зв’язку з цим рух автотранспорту на маршрутах бігового заходу буде обмежено напередодні та у день заходу, – інформує Львівська міська рада.

Перекриття транспортного руху — одна із обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу. Таким чином, 2 500 учасників заходу, серед яких є діти, люди похилого віку та з люди з інвалідністю отримують гарантію безпеки на трасі забігу.

Графік перекриття.

9 червня:

У цей день тривають підготовчі роботи.

Проспект Свободи, 16−28 буде перекрито з 06:00 9-го червня до 21:00 10-го червня.

10 червня:

У день проведення масового забігу у місті буде обмежено рух на таких вулицях:

Проспект Свободи — 7:00 — 12:40;

вул. Дорошенка — 7:00 — 12:40;

пл. Шашкевича — 7: 30 — 12:00;

вул. Бандери — 7:00 — 10:00;

вул. Коперника — 7:00 — 12:40;

пл. Міцкевича — 7:00 — 12:40;

Галицька площа — 7:00 — 12:40;

Соборна площа — 7:00 -12:40;

вул. Пекарська — 07:00 — 11:00;

вул. Мельникова — 07:00 — 09:00;

вул. К. Левицького — 07:00 — 11:00;

вул. А. Вахнянина — 07:00 — 09:00;

вул. Погулянка — 07:00 — 09:00;

вул. Конопницької — 07:00 — 09:00;

пл. Петрушевича — 07:00 — 09:15;

вул. Шота Руставелі — 07:00 — 09:15;

вул. І. Франка — 07:00 — 11:00;

вул. Д. Вітовського — 07:00 — 09:15;

вул. Академіка Сахарова — 07:00 — 09:30;

вул. І. Горбачевського — 07:00 — 09:30;

вул. Генерала Чупринки — 07:00 — 09:30;

вул. Мельника — 07:00 — 09:45;

вул. Коновальця — 07:30 — 09:45;

вул. Житомирська — 07:30 — 09:45;

вул. Антоновича — 07:30 — 10:00;

вул. Шептицьких — 07:30 — 10:00;

пл. Святого Юра — 07:00 — 10:15;

вул. Листопадового Чину — 07:00 — 10:30;

вул. Академіка Гнатюка — 07:00 — 10:30;

пл. Різні — 07:00 — 10:30;

проспект В. Чорновола — 07:00 — 10:30;

пл. 700-річчя Львова — 07:00 — 10:30;

вул. Замарстинівська — 07:00 — 10:30;

вул. Б. Хмельницького — 07:00 — 10:45;

вул. І. Гонти — 07:00 — 10:45;

вул. В. Винниченка — 07:00 — 10:45;

вул. Лисенка — 07:30 — 10:45;

вул. М. Заньковецької — 07:30 — 10:45;

вул. Личаківська — 07:30 — 10:45;

вул. Чернігівська — 07:30 — 10:45;

вул. Тершаковців — 07:00 — 11:00;

вул. Князя Романа — 07:00 — 11:00;

вул. Устияновича — 07:00 — 10:15;

вул. Бібліотечна — 07:00 — 09:00;

проспект Шевченка — 07:00 — 09:00;

вул. Саксаганського -07:00 — 09:00;

вул. Словацького — 07:00 — 09:00 та з 11:00 до 12:00.

Увага: на цих вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного. Організатори забігу перепрошують за незручності, пов’язані з обмеженням транспортного руху і запрошують 10 червня мешканців та гостей Львову до «Стартового містечка» біля Оперного театру, щоб підтримати учасників з різних куточків України та світу. Долучитися до великого бігового свята може кожен охочий.