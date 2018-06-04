Вибухівки у львівських бізнес-центрах не виявили

Повідомлення про замінування перевіряли експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, до поліції звернулися співробітники Центру безпеки міста. Близько 09.30 вони знову отримали анонімне повідомлення про замінування будівель бізнес-центрів, розташованих у Львові на вулицях: Героїв УПА, Промисловій, Богдана Хмельницького, Шевченка та Зеленій.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цими адресами виїжджали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб – вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Поліцейські вживають необхідні заходи для встановлення особи аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.