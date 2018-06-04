Унаслідок ДТП у Жидачівському районі 19-річна дівчина потрапила в реанімацію

Ще в однієї пасажирки – перелом ключиці

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 червня о 05.30 на автодорозі Миколаїв – Калуш між селищем Журавно та селом Мельничі у Жидачівському районі.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «Мітсубісі Лансер», 22-річний мешканець Жидачівського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та в’їхав у дерево.

Унаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій (діагноз: «забій грудної клітки, забій плеча, плечового пояса») та пасажирки автомобіля – дві сестри віком 19 та 16 років, мешканки Жидачівського району. Старшу дівчину госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, мозкова кома», у молодшої медики діагностували перелом ключиці.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки руху, або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін, або без такого.