У Жовкві хочуть встановити 10-метровий бронзовий пам’ятник Шевченкові
Сьогодні в РДА відбулася нарада щодо цього питання
Сьогодні, 4 червня, голова Жовківської райдержадміністрації Надія Щур провела нараду щодо встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку в містів Жовква. Про це інформує сайт Жовківської РДА.
Під час зустрічі скульптор Василь Гурмак поділився власним баченням щодо встановлення пам’ятника. За його пропозицією, монумент сягатиме до 10 метрів у висоту та буде покритий бронзою.
Наразі у Жовкві вирішили провести громадські обговорення, щоб громада висловилася щодо місця для встановлення пам’ятника.