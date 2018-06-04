У Жовкві хочуть встановити 10-метровий бронзовий пам’ятник Шевченкові

Сьогодні в РДА відбулася нарада щодо цього питання

Сьогодні, 4 червня, голова Жовківської райдержадміністрації Надія Щур провела нараду щодо встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку в містів Жовква. Про це інформує сайт Жовківської РДА.

Під час зустрічі скульптор Василь Гурмак поділився власним баченням щодо встановлення пам’ятника. За його пропозицією, монумент сягатиме до 10 метрів у висоту та буде покритий бронзою.

Наразі у Жовкві вирішили провести громадські обговорення, щоб громада висловилася щодо місця для встановлення пам’ятника.