У Львові відбудуться дитячі велоперегони

9 червня з 09:30 у Стрийському парку на алеї від вул. Уласа Самчука відбудуться дитячі велоперегони «Дивогонка Літо 2018» для дітей віком від 2 до 10 років. Про це інформує управління молоді та спорту м.Львова.

Організаторами змагань є Станиця Львів Пласту Національної скаутської організації України спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. На проведення заходу з міського бюджету Львова виділено фінансову підтримку в сумі 8 700 гривень, також управління надало організаційну та медійну підтримку.

Діти змагатимуться на різноманітних велозасобах: біговели, самокати, триколісні велосипеди та двоколісні велосипеди. Також учасники разом із сім’ями зможуть долучитися до цікавих ф пізнавальних майстер-класів, які проводитимуть паралельно зі змаганнями.

Велоперегони організували, щоб підтримати в дітей зацікавленість до їзди на велосипеді, а також активного та здорового способу життя. Також велоперегони «Дивогонка» завжди мають благодійну мету. Цього року всі кошти з реєстраційних внесків учасників передадуть у Мобільний хоспіс для дітей, який працює на базі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, для закупівлі систем безперебійного живлення.