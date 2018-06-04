У Львові презентують унікальний путівник про Рим

У четвер, 7 червня 2018 року, о 10.00 у Львові (Дзеркальна зала Львівського оперного театру, проспект Свободи, 27) відбудеться презентація першого авторського путівника українською мовою «Рим і Ватикан 753 д.н.е. – 2018 н.е.». Захід пройде в рамках IV Міжнародної конференції «Соціальна відповідальність бізнесу». Про це інформує сайт Духовна велич Львова.

Новий путівник – один з проектів успішної співпраці бізнесу та ГО, українських меценатів, дипломатів та небайдужих осіб для поширення україномовної літератури.

За словами автора та упорядника путівника Тараса Дзюбанського, директора Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу “Лібертас”, «в добу гібридної та інформаційної війни україномовний путівник буде також слугувати українцям у встановленні ідентичності та розумінні важливості своєї мови. Саме тому у книзі ми помістили інформацію про деякі із важливих місць, котрі є центрами українства в Римі».

Путівник був презентований у Римі (Італія) 24 травня та отримав позитивні відгуки від українців Вічного міста.

Реєстрація на конференцію триває до 5 червня 2018 року. Кількість місць – обмежена.