У центрі Львова впала частина фасаду будинку: є постраждалий (доповнено)

Як інформує Гаряча лінія міста Львова, внаслідок події постраждав громадянин Азербайджану, мешканець міста Баку. Чоловіка госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.

Як уточнили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, на чоловіка 1991 року народження впав фрагмент ліпнини з балкона. Наразі лікарі проводять огляд пацієнта. Обставини події встановлюють.

Окрім того, як інформує депутат Львівської міськради Iгор Зінкевич, на вулиці Городоцькій під час грози попадали на проїжджу частину дороги ремонтні конструкції з будинку.