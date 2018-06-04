У центрі Львова впала частина фасаду будинку: є постраждалий (доповнено)

Частина фасаду впала на куті вулиці Галицької та площі Ринок
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Фото: facebook.com/kuidych

Як інформує  Гаряча лінія міста Львова, внаслідок події постраждав громадянин Азербайджану, мешканець міста Баку. Чоловіка госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.

Як уточнили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, на чоловіка 1991 року народження впав фрагмент ліпнини з балкона. Наразі лікарі проводять огляд пацієнта. Обставини події встановлюють.

Окрім того, як інформує депутат Львівської міськради Iгор Зінкевич, на вулиці Городоцькій під час грози попадали на проїжджу частину дороги ремонтні конструкції з будинку.

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