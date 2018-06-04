Романа Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму

Журналіста, який незаконно утримується в РФ, визнали винним і присудили йому 12 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на громадського захисника журналіста Марка Фейгіна.

«Пресу до залу пустили. Оголошувалася вступна та резолютивна частини. Без мотивувальної частини. Вирок: визнати винним, 12 років суворого режиму», – сказав Фейгін.

28 травня у своєму «останньому слові» в Мосміськсуді Сущенко заявив, що не визнає провину, та попросив ухвалити йому виправдувальний вирок.

Сторона обвинувачення попросила для Сущенка 14 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому пред’явили звинувачення у «шпигунстві».

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.