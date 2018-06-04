Правоохоронці просять допомогти знайти громадянина Грузії, причетного до торгівлі людьми

Управлінням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукує громадянина Грузії Мірзоєва Вагіфа, 03.12.1966 р.н. Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, який у лютому 2017 року організував незаконне переправлення шістьох осіб, громадян Індії, через державний кордон України. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Усіх, кому відома яка-небудь інформація про розшукуваного, просять повідомити її за номером (032) 258-67-23 або 102.