ПАТ «Львівгаз» провів тестування платформи добового балансування «Укртрансгазу»

Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ.

Фахівці ПАТ «Львівгаз» провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПрАТ «Укртрансгаз». Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти ПАТ «Львівгаз» звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

«Добове балансування відповідно до законодавства заплановане від 1 серпня цього року. Відтак, тестування інформаційної платформи вже розпочалось аби була можливість її вдосконалити. Наразі ми зауважили, що пропонована «Укртрансгазом» програма відображає надходження не зовсім коректної інформації від видобувних компаній», – говорить Директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

У ПАТ «Львівгаз» вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ «Львівгаз», ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ «Укртрансгаз».

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.

Інформаційна довідка: ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.