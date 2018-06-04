Осередок Пласту у Львові збере друзів і партнерів на благодійний пікнік

Благодійна вечірка просто неба, під час якої керівництво Пласту у Львові розповість про діяльність організації, відбудеться у Шевченківському гаю

Подію організовано в продовження Благодійного вечора, який відбувся в грудні 2017-го.

«Тоді нам вдалося виручити 399 тисяч гривень. Сьогодні ми хочемо знову зустрітися з друзями Пласту, щоб розповісти про діяльність організації за цей період, що зроблено в окремих наших проектах. Прозвітувати, так би мовити. Звісно, все це відбуватиметься у невимушеному, пластовому форматі. Цього разу ми обрали формат пікніка, оскільки це літо, а для пластунів літо – це завжди природа та мандри. Такою буде і тематика події», – розповів голова осередку Пласту у Львові Матвій Дух.

Під час заходу Матвій Дух презентуватиме перебіг реалізації проектів Пласту, зокрема модернізації осередків для занять з дітьми, створення методичного центру Пласту та пластової оселі в містечку Винники. Дружина мера Львова Катерина Садова розповість про роль Пласту в житті дитини. Як відомо, у пані Катерини п’ятеро синів є пластунами. Спеціальним гостем вечора буде віце-ректор УКУ Мирослав Маринович. Вже традиційно окремим пунктом пікніка буде благодійний «тихий» аукціон, де серед лотів будуть пластові активності: участь у змаганнях з гандболу, мандрівки, парапланеризм тощо.

Захід відбудеться 15 червня.

Перший Благодійний вечір Пласту у Львові відбувся 15 грудня 2017 року в Центрі імені Андрея Шептицького. Тоді завдяки благодійним внескам та аукціону пластунам Львова вдалось зібрати 399,6 тисячі гривень на потреби організації.