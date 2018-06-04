Наталі Іваничук вручили Королівський норвезький орден заслуг (фото)

Нагороду перекладачці Наталі Іваничук вручили в резиденції Посла Норвегії у Києві
     342  

Фото: facebook.com/marjana.savka

У резиденції Посла Норвегії перекладачку Наталю Іваничук нагородили Норвезьким Королівським орденом за заслуги. Про це повідомила на своїй facebook-сторінці головна редакторка Видавництва Старого Лева Мар’яна Савка.

Фото: facebook.com/marjana.savka

Наталя Іваничук стала першою громадянкою України, яка отримала таку високу нагороду.

Нагадаємо, українка Наталя Іваничук отримала найвищу відзнаку Короля Норвегії за свою перекладацьку діяльність і значний внесок у розвиток норвезько-українських культурних взаємин.

Королівський норвезький орден заслуг – державна нагорода Норвегії. Заснований 14 червня 1985 року королем Олафом V.

Наталія Іваничук (нар. 29 листопада 1959, Щирець Львівської області) – українська перекладачка, член Національної спілки письменників України. Перекладає з норвезької, німецької та шведської мов.

З 1961 року Наталія Іваничук мешкає у Львові. Здобула середню освіту у Львівській школі № 28 із поглибленим вивченням німецької мови (1967-1977). 1977 року вона вступила на філологічний факультет (спеціальність «германська філологія») Львівського державного (нині — національного) університету імені Івана Франка й закінчила його у 1982-му. Стажувалася в Норвегії на стипендію Норвезької спілки перекладачів (Norwegian Translators Fund) (2001), була учасницею літніх шкіл в Університеті Осло (1998), Українського Вільного університету в Мюнхені (1992, 1993, 1994).

Після здобуття вищої освіти працювала викладачем німецької мови на кафедрі іноземних мов Львівського медичного університету ім. Данила Галицького (1982-1992) та викладачем німецької мови та літератури у Львівському педагогічному коледжі (1989-1992), науковим співробітником Науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника (нині – Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника) (1992-1996), перекладачем у львівських видавництвах «Літопис» та «Місіонер» (1996-1997), викладачем німецької та норвезької мов Львівського національного університету ім. Івана Франка (1997-2002) та аташе з питань преси і культури Посольства України в Фінляндії (2002-2004). Нині продовжує роботу у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, викладаючи на факультеті міжнародних відносин німецьку та норвезьку мови.

У 1997 р. заснувала і стала директором Центру країн Північної Європи (Nordic Center) у цьому ж університеті (1997-2002) та засновницею і головою Центру Програми «Балтійський університет» в Україні (BUP Programme Center Ukraine) (1997-2002).

Позначки: