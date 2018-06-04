Наталі Іваничук вручили Королівський норвезький орден заслуг (фото)

У резиденції Посла Норвегії перекладачку Наталю Іваничук нагородили Норвезьким Королівським орденом за заслуги. Про це повідомила на своїй facebook-сторінці головна редакторка Видавництва Старого Лева Мар’яна Савка.

Наталя Іваничук стала першою громадянкою України, яка отримала таку високу нагороду.

Нагадаємо, українка Наталя Іваничук отримала найвищу відзнаку Короля Норвегії за свою перекладацьку діяльність і значний внесок у розвиток норвезько-українських культурних взаємин.

Королівський норвезький орден заслуг – державна нагорода Норвегії. Заснований 14 червня 1985 року королем Олафом V.

Наталія Іваничук (нар. 29 листопада 1959, Щирець Львівської області) – українська перекладачка, член Національної спілки письменників України. Перекладає з норвезької, німецької та шведської мов.

З 1961 року Наталія Іваничук мешкає у Львові. Здобула середню освіту у Львівській школі № 28 із поглибленим вивченням німецької мови (1967-1977). 1977 року вона вступила на філологічний факультет (спеціальність «германська філологія») Львівського державного (нині — національного) університету імені Івана Франка й закінчила його у 1982-му. Стажувалася в Норвегії на стипендію Норвезької спілки перекладачів (Norwegian Translators Fund) (2001), була учасницею літніх шкіл в Університеті Осло (1998), Українського Вільного університету в Мюнхені (1992, 1993, 1994).

Після здобуття вищої освіти працювала викладачем німецької мови на кафедрі іноземних мов Львівського медичного університету ім. Данила Галицького (1982-1992) та викладачем німецької мови та літератури у Львівському педагогічному коледжі (1989-1992), науковим співробітником Науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника (нині – Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника) (1992-1996), перекладачем у львівських видавництвах «Літопис» та «Місіонер» (1996-1997), викладачем німецької та норвезької мов Львівського національного університету ім. Івана Франка (1997-2002) та аташе з питань преси і культури Посольства України в Фінляндії (2002-2004). Нині продовжує роботу у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, викладаючи на факультеті міжнародних відносин німецьку та норвезьку мови.

У 1997 р. заснувала і стала директором Центру країн Північної Європи (Nordic Center) у цьому ж університеті (1997-2002) та засновницею і головою Центру Програми «Балтійський університет» в Україні (BUP Programme Center Ukraine) (1997-2002).