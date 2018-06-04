Мешканців і підприємців міста запрошують долучитися до озеленення

Як повідомили у відділі екології та природних ресурсів ЛМР, на сайті міської ради розміщена карта з даними щодо потреб в озелененні міста. Мешканці та підприємці Львова можуть долучитися до озеленення, використовуючи цю карту.

Карта «Долучись до озеленення міста» розміщена на офіційному сайті ЛМР у рубриці «Місто». Її метою є інформувати громадськість і підприємців про необхідність закупівлі та висадки зелених насаджень у локаціях, зазначених на карті.

На мапі позначено місце висадки дерев або кущів, порода саджанця та його кількість, а також характеристики саджанців. Висадку дерев і кущів обов’язково необхідно погоджувати з районною адміністрацією.

Озеленення міста зазвичай формує імідж та враження про місто чи певну його частину, саме краса зовнішнього простору біля міських споруд створює настрій і затишок. Ще одна важлива функція рослин — очищення повітря від пилу, сажі, шкідливих газів. Деякі з цих речовин рослинні організми здатні знешкоджувати, переробляючи на нетоксичні сполуки. 72% завислих речовин повітря осідає на деревах, чагарниках та траві. Зелені насадження зменшують запиленість повітря у вегетаційний період на 42%, а у безлистий період – на 37%.

Деревні рослини позитивно впливають на мікроклімат, понижують температуру повітря влітку, пом’якшують морози взимку, зменшують силу вітру, регулюють вологість повітря, послаблюють міські та виробничі шуми в 4−5 разів.