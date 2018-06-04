Львівський школяр отримав нагороду від онука Івана Франка

З нагоди відзначення ювілейних дат, пов’язаних з іменем Івана Франка, цього року вперше проводили Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра»

Днями у Києві біля погруддя Івана Франка відбулося нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу, участь у якому взяли 1811 школярів з усіх регіонів України. Роботи оцінювали у чотирьох номінаціях: «Проза», «Поезія», «Драматургія», «Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка», у двох вікових категорія – 6-11 років та 12-16 років.

8 переможців конкурсу, по два переможці в кожній номінації, отримали дипломи та цінні подарунки. Також за підсумками конкурсу окремі нагороди від онука Івана Франка – Роланда Франка – отримали троє учасників, серед яких львів’янин Максим Чухліб за прозу «Син народу, що вгору йде. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

Окрім того, від Міністерства освіти і науки України нагородили відзнаками членів журі та вчителів-наставників.

Після урочистостей переможці відвідали квартиру-музей родини Івана Франка в Києві.

Зазначимо, Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра» організували Міжнародний фонд Івана Франка, Міністерство освіти і науки України та ГО «Львівське товариство» у м. Києві. Конкурс спрямований на посилення творчої мотивації учнів у вивченні в закладах загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення літературно-мистецьких творів у різних жанрах, у яких працював Франко, а також з метою дослідити його літературну спадщину, наукову, культурологічну та громадську діяльність.