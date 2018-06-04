Комунальні служби ліквідовують наслідки негоди у Львові

У місті розчищають дощоприймачі, які не впоралися з навантаженням, прибирають гілки дерев, які впали

Як повідомила Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків негоди. Значних пошкоджень унаслідок грози, за її словами, у Львові не виявлено.

«Маємо інформацію про падіння гілки в районі Цитаделі, але там не пошкоджено ніякого об’єкта. Не справилися з кількістю води два дощоприймачі в Личаківському районі. Зараз комунальні служби їх розчищають. Є інформація про падіння гілок на вул. Клепарівській. Зараз там ускладнений рух. Працюють відповідні служби. Гілками пошкоджено машини і лінії електромереж ЛКП «Львівсвітло». Також було падіння гілки на вул. Ярошенка, там пошкоджень немає», – розповіла Ірина Маруняк.

Як уточнили на «Гарячій лінії міста», на вул. Клепарівській, 13 від падіння гілок дерев пошкоджено 3 автомобілі, а також лінії електромереж.

За інформацією голови Личаківської районної адміністрації Івана Лозинського, не впоралися з навантаженням і дощоприймачі на вул. Левицького. Комунальні служби зараз чистять їх.

Як повідомили в Галицькій районній адміністрації, за попередньою інформацією на вул. Каліча гора («Цитадель») пошкоджено гілки дерев; на вул. Кобилянській зафіксовано обрив вуличного освітлення; на вул. Джерельній – замулення дощоприймачів. Комунальні служби вже працюють.

Львівська міська рада просить мешканців з розумінням поставитись до незручностей, які можуть виникати через роботу комунальних служб у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди.

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