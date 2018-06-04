Для мешканців окупованих територій запрацювали освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

Сьогодні, 4 червня, по всій Україні почали працювати понад 70 освітніх центрів, через які жителі окупованих територій Криму та Донбасу можуть вступати до українських вишів за спрощеною системою

Зокрема, відкрито 35 ОЦ «Крим-Україна» та 37 – «Донбас-Україна». Про це розповів заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич під час прес-конференції, присвяченій початку роботи центрів, що відбулася в Таврійському національному університеті. На базі цього переміщеного вишу працюють одразу 2 ОЦ – «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».

«Спрощена процедура полягає в тому, що вступникам з Криму та Донбасу, які звернуться до центрів, не потрібно складати ЗНО. Натомість їм треба пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів – українська мова й історія України, а також скласти вступний іспит з профільного предмета або творчий конкурс. Вступити можна без паспорта й українського атестата. Прізвище кожного вступника з окупованих територій обов’язково зашифровують», – зазначив Юрій Рашкевич.

Він нагадав, що торік через освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» до українських вишів вступило 1550 осіб: 1346 – з Донбасу та 204 – з Криму. Це на третину більше 2016-го, коли центри працювали перший рік.

«2 роки тому для вступників з Криму в нас було передбачена квота на 1600 місць, минулого року – на 2500. Цього року ми розраховуємо, що вона буде не меншою. Для вступників з Донбасу будуть виділені фіксовані місця держзамовлення за кожною спеціальністю», – додав заступник Міністра.

Перелік освітніх центрів, їх адреси, режим роботи, закріплені за ними школи розміщені на сайті МОН за цим посиланням.

Вступати через освітні центри можуть як особи, що не мають українського документа про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ та сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 року. Докладну інструкцію можна переглянути тут.

«У середньому процедура вступу триває близько 3-4 днів. Здебільшого на цей час виші забезпечують вступників гуртожитками й загалом намагаються йти їм на зустріч та створювати максимально комфортні умови. У нас, приміром, неодноразово були випадки, коли заклад організовував транспорт для довезення вступників від пункту пропуску до освітнього центру», – відзначила в.о. директора департаменту вищої освіти МОН Світлана Кретович.

Перед запуском роботи освітніх центрів у трьох містах – Маріуполі, Херсоні та Сєвєродонецьку – провели дні відкритих дверей вишів, на базі яких працюють ОЦ. Під час цих днів презентували заклади вищої освіти, їхні спеціальності, умови прийому, проживання тощо.

Освітні центри працюватимуть до 28 вересня. Однак щоб гарантовано претендувати на бюджетні місця, вступникам на бакалавра потрібно подати документи до 20 липня. Також через освітні центри можна вступити до коледжів і технікумів на молодшого спеціаліста на базі 9 (подача документів на бюджет до 14 липня) або 11 класів (подача документів на бюджет до 1 серпня).

«Утім навіть якщо вступники з окупованих територій не встигнуть подати документи до цього часу, то вони можуть вступити на контракт й одразу після зарахування написати заяву про переведення на бюджет. Торік більшість вступників з Криму та Донбасу скористалися цією процедурою та були переведені на місця держзамовлення», – наголосила Світлана Кретович.

Спрощена процедура вступу поширюється й на професійно-технічні заклади, куди прийом на бюджет триває здебільшого до жовтня. Але подати документи до освітнього центру потрібно до 28 вересня.

Докладну інформацію щодо спрощеного вступу через освітні центри вступники можуть отримати за номерами гарячих ліній Фонду «Відкрита політика» 0 800 504 425; 0 800 50 45 70; 0 800 50 45 22; 0 800 50 45 11.