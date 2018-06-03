У Польщі вшанували полеглих українських воїнів УГА та УНР

У польському селі Пикуличі, що поблизу Перемишля, сьогодні вшанували пам’ять загиблих воїнів УГА та УНР. Вони поховані на місцевому військовому цвинтарі.

Участь у заході взяли делегації зі Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини, повідомляють у прес-службі Львівської ОДА.

Свято національної пам’яті розпочалося молитвою у Кафедральному соборі УГКЦ св. Івана Хрестителя у Перемишлі. Після цього учасники з України та українська громада у Польщі пройшли пішою ходою Перемишлем на військовий цвинтар у селі Пикуличі.

«Не для нас, а для тих хто сьогодні спостерігав нашу ходу, для тих хто роздумував над тим чи бути з нами, для тих хто буде вчитуватися в інформацію про сьогоднішнє дійство стоятиме два запитання: чому ми тут і чого ми хочемо. Ми тут, тому що тут наша історія. Ми тут, тому що тут спочивають українські воїни, які сто років тому повстали за нашу державність, землю та свободу. Вони створили разом з воїнами Польщі чудо на Віслі і погнали комуністичну навалу назад. Тут спочивають воїни, які є символом для сучасних Героїв, які захищають зараз нашу країну на Донбасі”, – зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

За словами президента Світового Конгресу Українців Євгена Чолія молоді українці повинні одружуватися та народжувати дітей. Натомість вони змушені сидіти в окопах і захищати Батьківщину.

« Минулого року було 400 тисяч порушень режиму припинення вогню. Це означає, що над тими воїнами, які захищають кордони, свищуть більше тисячі куль щодня. В гіршому випадку ті кулі в них вціляють. Від початку війни 24 тисячі людей повернулися додому скаліченими. І загинуло більше 10 тисяч осіб. Кожен українець повинен щосекунди пам’ятати про це. Молімося за наш народ і за те, щоб Господь припинив цю війну. Україна захищаючи свої східні кордони, стримує імперський хід Російської Федерації на захід, у спільних інтересах всієї європейської спільноти, щоб Україна відкинула окупанта назад. Смерть наших військових – недаремна, Україна відстоїть свою цілісність і буде квітнути як розвинута модерна держава», – сказав Євген Чолій.

Додамо, що в групових могилах поховано орієнтовно понад 2000 полонених та інтернованих вояків і старшин УГА, Армії УНР, в двох братніх могилах спочиває 47 українських патріотів, вояків і старшин УПА.