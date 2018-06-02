ХІІ фестиваль «Зашків» скликає патріотів

Захід традиційно організовують молодіжні громадські організації Львова на історичному місці – Батьківщині Євгена Коновальця, в селі Зашків Львівської області.

Цьогорічна програма обіцяє бути цікавою та насиченою. Молоді українські гурти, футбол босоніж, виступи кінологів, інтелектуальний блок, велопробіг, показові виступи та майстер-клас від клубу «Бойового гопака», кінопокази, лекції, гутірки, дискусії, майстер-класи — все це та багато іншого відбуватиметься в рамках фестивалю.

«Ключова ідея фестивалю — любов до Бога, української землі та її Героїв – як минулих, так і теперішніх. Тому, вже багато років поспіль наша мета залишається незмінною: вшанування постаті Євгена Коновальця — як символу незламності духу і чину української ідеї, формування патріотичної позиції, пропаганда здорового та активного способу життя серед молоді. Отже, запрошуємо усіх відвідати землі Євгена Коновальця, вклонитися на могилі його батьків та гідно вшанувати Героя», – зазначає Андрій Ковальський, виконавчий директор фестивалю.

Організатори нагадують і наголошують, що Молодіжний фестиваль «Зашків» пропагує здоровий спосіб життя, а тому продаж, вживання, розповсюдження алкогольних та наркотичних засобів тут суворо заборонені.

Вхід вільний.

Хочеш стати волонтером — реєструйся: https://bit.ly/2LsB4hE

Взяти участь у велопробігу «Від Степана до Євгена» — реєструйся: https://goo.gl/81xJb4.