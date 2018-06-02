У Львові до 20 будинків призупинять гаряче водопостачання

«У зв’язку із заміною теплової мережі на вул. Виговського, з понеділка, 4 червня, і до 18.00 год 8 червня буде призупинено подачу гарячої води від ЦТП на вул. Виговського, 11а до будинків на вул. Виговського, 1, 3а, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, вул. Городоцька, 241, 241а, 241б, 243, 245, 247, 249, вул. Головатого, 1, 3, 5, 7», — повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Нагадаємо, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає гарячу воду до 370 будинків.

Адміністрація ЛКП «Залізничнетеплоенерго» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням не обхідних ремонтних робіт.